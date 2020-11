Dolly Parton a donat 1 milion $ pentru crearea vaccinului Moderna: „Sunt foarte mândră”

Dolly Parton, care a donat în aprilie 1 milion de dolari Centrului Medical al Universităţii Vanderbilt din Nashville pentru cercetări cu privire la dezvoltarea unui vaccin contra Covid-19, a declarat că se simte "foarte onorată şi mândră".

În aprilie, ea a anunţat că a donat 1 milion de dolari (750.000 de lire sterline) pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai promiţătoare 19 vaccinuri.

Centrul din Nashville a fost unul dintre locurile de testare a vaccinului Moderna, care este eficient în proporţie de 95%, potrivit celor mai recente informaţii.

Parton a declarat pentru The One Show de la BBC One că este "atât de entuziasmată" să audă aceste veşti, transmite news.ro.

"Sunt sigură că multe milioane de dolari de la mulţi oameni au mers către această cercetare", au spus co-prezentatorii Alex Jones şi Jermaine Jenas.

"Sunt o fată foarte mândră astăzi să aflu că am avut de-a face cu ceva care ne va ajuta în această pandemie nebună", a spus artista.

Un purtător de cuvânt al Universităţii Vanderbilt a afirmat că donaţia "generoasă" a lui Parton a ajutat "mai multe iniţiative promiţătoare de cercetare".

O parte din banii cântăreţei au ajutat la finanţarea unui studiu în stadiu incipient al vaccinului Moderna.

Donaţia ei a ajutat şi la un studiu de plasmă convalescentă şi la cercetări care implică terapii cu anticorpi, a precizat John Howser, purtător de cuvânt al Centrului Medical de la Universitatea Vanderbilt.

Plasma convalescentă este folosită la tratarea persoanelor care se luptă cu infecţia Covid.