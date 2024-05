Vladimir Putin își începe oficial cel de-al cincilea mandat de președinte al Rusiei. Promisiunea făcută la Kremlin | VIDEO

UPDATE: Vladimir Putin a subliniat marți angajamentul continuu al Rusiei de a contura o ordine mondială multipolară. Declarația a făcut parte din discursul său din timpul celei de-a cincea sale inaugurări în calitate de președinte al Federației Ruse.

"Împreună cu partenerii din cadrul integrării eurasiatice și cu alte centre suverane de dezvoltare, vom continua să lucrăm la formarea unei ordini mondiale multipolare. Un sistem de securitate egal și indivizibil", a declarat Putin la Palatul Kremlinului, conform agenției de presă Baha.

UPDATE: Putin a devenit oficial preşedinte pentru încă şase ani, a anunţat preşedintele Curţii Constituţionale, Valeri Zorkin.

Zorkin i-a înmânat lui Putin simbolurile puterii prezidenţiale, inclusiv medalia prezidenţială - o cruce de aur a Sfântului Gheorghe cu imaginea stemei Federaţiei Ruse şi motto-ul "Serviciu, Onoare şi Glorie" pe un lanţ de aur.

A fost intonat imnul Federaţiei Ruse, iar invitaţii au apaludat, iar Putin şi-a început alocuţiunea.

UPDATE: Vladimir Putin depune jurământul cu mâna pe Constituţie.

