Putin a făcut o schimbare care se vede din satelit. Imaginile surprinse din spațiu. FOTO

Poze făcute din satelit arată că podul, pe care Rusia l-a construit după anexarea Crimeei în 2014, nu are aproape deloc trafic și, prin urmare, ar putea să nu mai reprezinte o țintă militară eficientă pentru trupele ucrainene, care au stocuri reduse de muniție, potrivit analiștilor de la Molfar, cea mai mare agenție privată de informații din Ucraina, scrie The Independent.

1/4 russia has not been able to transport military cargo by rail across the Crimean Bridge for almost a year.

But ???????? found alternative routes. @molfar_agency analyzed satellite images and has proof: https://t.co/n9FEHTiNpE #Crimea #Russia #RussianUkrainianWar #drone pic.twitter.com/i2RmsoP7Yv

Imaginile surprinse de sateliții Maxar - care au fost analizate de Molfar - arată că aproape niciun tren militar de marfă nu a mai circulat pe linia ferată a podului de peste trei luni.

2/4 In August 2023, Sea Baby attacked the Crimean Bridge. And the attack was effective: here are before and after satellite images.

Before drones struck, 40 trains carried weapons and ammunition daily. Now – there are only 4 to 5 passenger transportation and general cargo. pic.twitter.com/oGLaolP3Pp