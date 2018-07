Putin și-a adus „bestia rusească” la Helsinki. Limuzina a costat 300 de milioane de dolari și poate sta sub apă

Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns la summitul de la Helsinki într-o limuzină blindată construită în șase ani și care a costat 300 de milioane de dolari. Aceasta are anvelope ranforsate și poate sta sub apă, ca un submarin.

Este prima dată când limuzina Aurus Senat, supranumită „bestia rusească”, a fost folosită de Putin în afara Rusiei și a doua oară când liderul de la Kremlin călătorește în acest automobil prezidențial, care îi poate face concurență „Bestiei” – limuzina prezidențială americană cu care președintele american Donald Trump a sosit la summit.

Potrivit Daily Mail, noua limuzină a lui Putin poate fi folosită sub apă, fără a-i pune în pericol pe pasageri, având roți consolidate cu oțel, pentru a preveni dezumflarea lor. Totodată, experții în domeniu spun că limuzina lui Putin poate rezista chiar și unei explozii.

„Sistemul de comunicare e intern, bazat complet pe sateliții noștri și încorporat în mașină. Mașina nu va pierde contactul și comunicarea cu forțele de securitate sub nicio circumstanță. Sistemul de apărare este unul de top. În cazul unui atac chimic, mașina își poate bloca ferestrele și rămâne sub apă pentru o perioadă lungă de timp, ca un submarin. Caroseria mașinii este o invenție rusească și, în ciuda dimensiunii și protecției pe care o asigură, este destul de ușoară. Are câțiva metri, este o construcție serioasă”, a explicat Vyacheslav Subbotin, expert în domeniu, pentru Zvezda TV.

Rusia a început să dezvolte acest tip de limuzine în 2012 și până acum a alocat în jur de 300 de milioane proiectului, informează The Drive. Automobilul are șapte metri, fiind mai lung decât „Bestia” lui Trump, dar este mai ușor: cântărește în jur de 6.5 tone.

Financial Times relatează că limuzina rusească a fost dezvoltată de Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie din Moscova, în colaborare cu firmele germane Porsche și Bosch și ar avea 592 de cai putere.

În același timp, Cadillacul lui Trump are camere cu infraroșu, dispozitive cu gaz lacrimogen, este capabil să reziste unui atac chimic și transportă mai multe rezerve cu sângele președintelui american, în cazul în care este necesar un transplant de urgență.

