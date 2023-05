Putin, ironizat după ce nu vede ”Ucraina” pe o hartă franceză din secolul al XVII-lea. ”Nu știe să citească franceză”

Kremlinul a publicat marţi pe site o înregistrare video în care Vladimir Putin îl primeşte în biroul său pe preşedintele Curţii Constituţionale ruser, Valeri Zorkin.

Valeri Zorkin a venit să-i arate o hartă a Europei de Est, cu care să susţină teza potrivit căreia poporul ucrainean nu a existat niciodată în istorie, şi care să justifice invazia Ucrainei la 24 februarie 2022.

”Guvernul sovietic a creat Ucraina sovietică. Acesta este un lucru bine ştiut de toţi. Până atunci nu a existat niciodată vreo Ucraină în istoria omenirii”, a dat asigurări Vladimir Putin în faţa hărţii.

”Vkraina sau ţara cazacilor”

Însă liderul de la Kremlin poate că nu s-a uitat bine la hartă, afirmă observatori ai Războiului rus în Ucraina pe reţele de socializare.

Această hartă, întocmită de către Alexis-Hubert Jaillot, unul dintre cei mai mari cartografi din secolul al XVII-lea, semnată "S'Sanson", este disponibilă online.

Ea este intitulată ”Rusia Albă sau Moscovia împărţită după întinderea regatelor, ducatelor, principatelor, provinciilor şi popoarelor care sunt în prezent sub dominaţia ţarului Rusiei, cnoscut sub numele de Marele Duce de Moscovia”.

Este uşor de observat, pe hartă, în dreptul Ucrainei actuale, termenii ”Vkraine ou Pays des Cosaques” (”Vkraina sau Ţara Cazacilor”).

De-a lungul Niprului se află, de asemenea, oraşul Kiev, ortografiat ”Kiow”.

Se observă, de asemenea, prezenţa ”Ocraina” la nord de Marea Azov.

????Putin can't read French? The 17th Century map he dug up w/o Ukraine (checks map) HAS UKRAINE!

VKRAINE ou PAYS DES COSAQUES=Ukraine or Land of the Cossacks

15 months & the pathetic war criminal is still trying—& failing—to justify his catastrophic blunder of a genocidal war. https://t.co/xx6LQnnSSl pic.twitter.com/QErMy6CRU2