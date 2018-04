Putin i s-ar fi lăudat lui Trump că ruşii au ”unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume”

Donald Trump afirmă, potrivit unei note scrise de către fostul director FBI, James Comey, că Vladimir Putin i s-a lăudat că ruşii au ”unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume”, scrie The Associated Press.

Comey precizează că Trump a făcut aceste declaraţii într-o scurtă întâlnire, la Casa Albă, în februarie 2017.

Potrivit notelor lui Comey, Trump nu a precizat când i-ar fi spus Putin acest lucru, dar că liderul de la Casa Albă a încercat să se distanțeze de acuzațiile referitoare la o implicare a sa cu prostituate din Moscova.

Comey susține că şeful SUA i-a spus că scandalul cu prostituatele este ”o prostie”.

De asemenea, într-o altă notă, Trump i-a spus că este foarte îngrijorat cu privire la problemele grave de judecată ale fostului său consilier pe probleme de securitate naţională Michael Flynn.

