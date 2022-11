Putin a trimis pe frontul din Ucraina unități speciale, care să-i împuște pe soldații ruși ce vor să dezerteze

Și i-a cerut cancelarului german Olaf Scholz, aflat în vizită, să facă presiuni pentru negocierile de pace.

Între timp, Putin a recunoscut: ”Cele mai periculoase acțiuni, se petrec la Herson”. Și a cerut ca populația civilă să fie evacuată din această zonă de conflict. Dar, la o adunare consacrată Zilei Unității, a spus: ”confruntarea cu regimul neo-nazist de la Kiev, era inevitabilă”.

”Comunitatea internațională ar trebui să se opună utilizării sau amenințărilor cu utilizarea armelor nucleare”, potrivit unei declarații a președintelui Xi Jinping, preluată de agenția de presă de stat a Chinei.

”Lumea ar trebui, de asemenea, să pledeze pentru ca armele nucleare să nu poată fi folosite, pentru ca un război nuclear să nu poată fi purtat, pentru a preveni o criză nucleară în Europa sau Asia” - a subliniat același Xi Jinping.

Olaf Scholz: ”Ca actor politic global și membru permanent al Consiliului de Securitate ONU, China are o responsabilitate pentru pace în lume. I-am spus președintelui Xi că este important ca China să-și exercite influența asupra Rusiei. Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile din cauza cărora populația civilă a Ucrainei suferă zilnic și să se retragă din Ucraina. Președintele Xi și cu mine suntem de acord că amenințările nucleare sunt iresponsabile și extrem de periculoase. Folosind arme nucleare, Rusia ar depăși o linie trasată de întreaga comunitate internațională”.

Între timp, Vladimir Putin a luat parte la manifestările care marchează Ziua Unității - o comemorare a unei revolte populare de la începutul secolului al XVII-lea.

Putin cere evacuarea civililor din Herson

Dar anul acesta este un prilej pentru promovarea teritoriilor ucrainene anexate de Rusia. Însă, recunoaște chiar Putin, situația cea mai periculoasă este tocmai într-una dintre aceste regiuni anexate, Herson.

Vladimir Putin: ”Acum, bineînțeles, cei care locuiesc în Herson ar trebui să fie îndepărtați din zona celor mai periculoase acțiuni militare, un gen de ofensivă, contraofensivă și alte activități legate de operațiunile militare. Așa că oameni ca voi fac tot posibilul să-i ducă pe locuitorii de acolo într-o zonă sigură, e foarte corect”.

Autoritățile instalate de ruși în Herson continuă să evacueze civili din zonă și, potrivit ucrainenilor, au luat și mașinile de pompieri, ambulanțele sau autobuzele companiei locale de gaze din oraș.

Kirill Stremousov, Deputy head of Russia-installed administration in Kherson region: ”În acest moment suntem pe străzile Hersonului, după cum vedeți au rămas mulți oameni în oraș. Tuturor acestor oameni care au ignorat toate solicitările noastre, cu privire la securitate și bombardamente, vreau să le amintesc că situația nu este deloc ușoară. Nu sunt interesat de naziștii, sau... Sunt interesat de toți acești oameni care astăzi sunt ruși, cetățeni ai Rusiei. Vă cer imperios, fiecăruia dintre voi, mergeți de urgență pe malul stâng (al Niprului) pentru siguranța voastră”.

Armata rusă continuă să retragă unele forțe din nord-vestul regiunii Herson, dar încă nu este clar dacă rușii vor lupta pentru apărarea orașului Herson, potrivit evaluării Institutului american pentru Studiul Războiului.

Retragerea rușilor ar putea fi, de fapt, o capcană

Guvernul de la Kiev și analiștii militari occidentali rămân prudenți în privința retragerii rusești din Herson, sugerând că Rusia ar putea să întindă o capcană pentru trupele ucrainene care avansează.

Lloyd Austin, U.S. Secretary of Defense: ”La întrebarea dacă ucrainenii pot sau nu să recupereze teritoriul din partea de vest a râului Nipru, în (regiunea) Herson, cu siguranță cred că au capacitatea de a face asta. Dar cel mai important este că ucrainenii înșiși cred că sunt capabili s-o facă”.

Armata ucraineană pare să-și fi încetinit ofensiva terestră în sud, dar continuă atacurile asupra centrelor logistice rusești și a depozitelor de muniție și de combustibil.

Imagini ca acestea cu sute de mii de vizualizari pe rețelele sociale ridică moralul militarilor și civililor. Un singur soldat ucrainean distruge un tanc rusesc prins în ambuscadă cu un lansator portabil de rachete.

Însă, aproape o jumătate de milion de locuințe din Kiev au fost fără electricitate vineri, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii civile care au provocat întreruperi de curent în întreaga Ucraină, a anunțat primarului capitalei, Vitali Klitschko. Iar președintele Zelenski a acuzat Kremlinul că recurge mereu la ”terorismul energetic”.

Volodimir Zelenski: ”Doar în această seară (joi), aproximativ 4,5 milioane de consumatori au rămas fără curent electric. Faptul că Rusia recurge la terorismul energetic arată, de fapt, slăbiciunea dușmanului nostru”.

Cel mai nou raport al serviciilor britanice de informații susține că multe unități rusești de pe linia frontului sunt indisciplinate, au moralul scăzut și refuză să lupte.

Astfel, Rusia ar fi început să desfășoare așa-numite unități-barieră, cu rolul de a-i forța pe militarii ruși să nu se retragă și chiar să-i împuște pe dezertori. Cum au fost plângeri că mulți dintre cei mobilizați recent și trimiși să lupte în Ucraina nu și-au primit banii promiși, președintele Putin a instituit un decret cate stabilește o plată unică, echivalentul a 3.200 de euro, atât pentru soldații cu contract, cât și pentru cei încorporați în ultimele luni.

