Putin a renunțat la carantina obligatorie de 2 săptămâni pentru oricine voia să se întâlnească cu el. Noi reguli de acces

Putin este singurul lider mondial care îi supune în carantină pe toți cei cu care interacționează personal, în efortul de a se proteja de Covid-19, scrie The Moscow Times.

Din primăvara anului 2020, el s-a întâlnit doar cu persoane care au suferit o izolare de două săptămâni sub supravegherea personalului FSO (Serviciul Federal de Protecție).

Nici măcar aceste măsuri nu au garantat însă accesul la Putin. Testele au trebuit să fie efectuate atât în timpul carantinei, cât și după aceasta. Iar dacă vreunul dintre aceste teste a revenit pozitiv sau a ridicat întrebări pentru medici, accesul la Putin a fost interzis.

De exemplu, la sfârșitul anului 2020, un jurnalist acreditat la Kremlin, Andrei Kolesnikov, nu avut voie să intre în sala în care Putin a ținut o conferință de presă și a trebuit să-și pună întrebarea printr-un apel video.

Datorită vaccinurilor și obținerii imunității de turmă, Organizația Mondială a Sănătății nu mai consideră Covid-19 o urgență de sănătate publică de interes internațional. Putin însuși a primit cel puțin patru doze de vaccin Covid-19, potrivit informațiilor oficiale.

”Dacă o persoană nu se apropie la mai puțin de 5 metri de Putin, poate sări peste carantină”

Cu toate acestea, restricțiile privind accesul la președinte au rămas în vigoare, așa cum a recunoscut purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, în această vară. La acea dată, carantina pentru întâlnirea cu Putin fusese deja redusă la o săptămână.

Acum, regulile de acces la Putin s-au schimbat din nou, potrivit surselor de la Kremlin citate de The Moscow Times.

În ultimele săptămâni, Kremlinul a redus termenul de carantină la cinci zile, potrivit a două persoane care au participat recent la întâlnirile cu președintele.

Unul dintre ei a clarificat că este necesară carantina cu testare dacă este planificată o întâlnire individuală cu Putin sau dacă persoana se așteaptă să aibă contact strâns cu el (cum ar fi să stea lângă el pentru o perioadă lungă de timp sau să-i strângă mâna).

„Dacă o persoană nu se apropie de Putin mai aproape de 3-5 metri, poate sări peste carantină și pur și simplu trebuie să fie doar testată”, a explicat o sursă.

Pe baza fotografiilor și a videoclipurilor cu întâlnirile publice ale lui Putin, este clar că oficialii Kremlinului încă îi monitorizează pe participanți în funcție de cum au trecut sau nu prin carantină.

Putin nu s-a mai întâlnit personal cu membrii guvernului din martie 2020

De exemplu, toate întâlnirile dintre Putin și guvern (cel puțin cele făcute publice) au loc prin videoconferință, deoarece izolarea tuturor membrilor guvernului timp de câteva zile în același timp i-ar paraliza activitatea. Potrivit site-ului Kremlinului, Putin nu s-a întâlnit personal cu întregul guvern din martie 2020.

Un alt exemplu sunt aparițiile publice ale lui Putin la evenimente precum forumuri, în care aparatul său de securitate crește în mod deliberat distanța dintre primul rând de scaune din public și scena în care Putin vorbește, pentru a-l împiedica să se îmbolnăvească. Acesta a fost cazul recentului Forum Valdai și forumului Rusia – A Sporting State.

Oficiali de rang înalt, șefi ai companiilor de stat și alții care participă la întâlniri private cu Putin au fost autorizați să finalizeze carantina în propriile case în ultimul an (participanții obișnuiți sunt încă izolați în hoteluri și sanatorii), dar rămân sub control, sub supravegherea FSO. De asemenea, trebuie să se supună testelor pentru Covid, gripă și infecții virale respiratorii acute.

În condiții de război, oportunitatea de a se întâlni personal cu Putin este de mare importanță pentru acești indivizi. O audiență cu Putin înseamnă că președintele rus încă are încredere în acea persoană și îi oferă patronajul său.

De exemplu, un asistent al șefului unei companii de stat, când a fost întrebat dacă șeful său a fost concediat, așa cum au raportat canale anonime Telegram, a spus: „Detractorii săi pot să-și dorească orice și să răspândească atâtea bârfe pe Telegram. Șeful (Putin) s-a întâlnit recent cu el (șeful companiei de stat), au vorbit timp de două ore și toate problemele au fost rezolvate. Dacă ar fi fost probleme, Putin nu l-ar fi văzut deloc”.

Întâlnirea memorabilă dintre Putin și Macron, la capetele unei mese lungi de 6 metri

În februarie 2022, președintele francez Emmanuel Macron a vizitat Rusia în încercarea finală, dar în cele din urmă inutilă, a unui lider occidental de a-l împiedica pe Putin să trimită trupe în Ucraina. În ciuda faptului că Putin a numit conversația sa de șase ore cu Macron substanțială și utilă, el a ordonat începerea „operațiunii militare speciale” două săptămâni și jumătate mai târziu.

Întâlnirea Putin-Macron a fost memorabilă nu doar din cauza mizei mari, ci și datorită cadrului în care s-a desfășurat: președinții au vorbit unul cu altul de la capetele opuse ale unei mese incredibil de lungi de la Kremlin.

Masa, a cărei lungime a fost dezvăluită a fi de șase metri, a devenit rapid un meme.

Reuters a raportat că Putin s-a abținut de la contactul strâns cu Macron din cauza refuzului președintelui francez de a se supune unui test de coronavirus administrat de medici ruși.

Macron, care a fost testat de medici francezi înainte de a ajunge la Moscova, a refuzat să fie testat în Rusia, deoarece transferul materialului său genetic în alt stat este interzis din motive de securitate (Putin este la fel de sensibil în ceea ce privește protecția informațiilor sale biologice). Peskov a confirmat raportul Reuters.

Relaxarea măsurilor de carantină ale Kremlinului poate fi legată de campania prezidențială a lui Putin, au spus sursele The Moscow Times.

„Acum totul a devenit mai flexibil și se decide de la caz la caz”, a spus unul dintre cei care s-au întâlnit recent cu Putin.

Putin urmează să candideze la alegerile prezidențiale din Rusia din martie 2024, în ceea ce va marca cel de-al cincilea mandat al președintelui în vârstă de 71 de ani.

Vladimir Putin ”este pe val, e binedispus, iar contraofensiva ucraineană nu a funcționat”

Numai în ultima lună și jumătate, Putin a avut mai multe întâlniri cu tineri, a călătorit în afara Comunității Statelor Independente (CSI) pentru prima dată de la emiterea mandatului său de arestare de către Curtea Penală Internațională, a vizitat China și s-a întâlnit cu o duzină de lideri străini.

Alegerile din Rusia sunt doar o rutină, dar Kremlinul le consideră totuși necesare – și astfel Putin lucrează la campania sa și se întâlnește mai activ cu oamenii, potrivit unei alte surse de rang înalt apropiate de Kremlin.

„Este pe val, e binedispus, iar contraofensiva ucraineană nu a funcționat”, a spus sursa.

„Este posibil ca Occidentul să nu recunoască alegerile, dar acest lucru nu-l privește. Avem cele mai oneste alegeri de pe Pământ.

Observatori din Kârgâzstan, Uzbekistan, China — toți îi vor recunoaște. Sunt o mulțime de bani în țară, companiile caută locuri în care să investească. Totul este în regulă pentru Putin, nu există amenințări".

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 03-11-2023 11:01