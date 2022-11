Proteste violente în sudul Chinei. Ciocniri între populație și poliție din cauza restricțiilor anti-Covid-19 | VIDEO

Conform BBC News, orașul Guangzhou se confruntă în prezent cu cel mai grav val de îmbolnăviri Covid-19, de la izbucnirea epidemiei de coronaviurs, în 2019.

Restricțiile anti-Covid și carantina i-au determinat pe oameni să iasă din case și să protesteze. Ciocniri violente au avut loc în cartierul Haizhu, plasat în carantină.

În zonă locuiesc numeroşi muncitori nomazi săraci, care se plâng că nu sunt plătiţi dacă nu se întorc la muncă.

An overnight breakout in #Guangzhou saw clashes with police as #ZeroCovid continues to come under pressure in #China. pic.twitter.com/T1dCHaGp9U