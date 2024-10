Proteste violente în Lisabona după ce poliţia a împuşcat un bărbat de culoare. VIDEO

Forţele de ordine au fost atacate de protestatari cu pietre, potrivit autorităţilor şi imaginilor TV, relatează Reuters.

Tulburările au început într-un cartier multicultural din suburbia Amadora din Lisabona, după ce un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost împuşcat mortal de poliţie în primele ore ale zilei de luni.

Presa a relatat că aproximativ 30 de persoane au ieşit în stradă luni seara. Nu este clar cât de mulţi au ieşit în a doua noapte.

