Proteste violente, după introducerea unor noi măsuri sanitare. Zeci de oameni au fost arestați în Lituania

Noua reglementare a fost adoptată, joi, de guvernul de la Vilnius.

Astfel, va fi interzis accesul persoanelor neimunizate împotriva Covid în magazine şi restaurante.

Persoanele care nu pot face dovadă că au fost vaccinate sau au trecut prin boală mai au acces doar în magazinele şi farmaciile foarte mari, de peste 1.500 de metri pătraţi şi când nu sunt aglomerate.

Măsurile au scos mii de oameni în strădă. Protestatarii au aruncat cu sticle și petarde, iar poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Ambulanțele și vehiculele poliției au fost lovite și cu pietre.

26 de oameni au fost arestaţi în timpul protestelor.

We are concerned about the disproportional power used by the Lithuanian police.

We call on Lithuanian regime to respect the freedom of protest and avoid violent repression.

International community stand with people of Lithuania.@Farnakyboy https://t.co/qKZ4VAWiu4