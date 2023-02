Proteste în Israel față de modificările din sistemul judiciar. Președintele avertizează asupra unui colaps social – VIDEO

Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum „nu există democrație fără egalitate” și „distrugerea țării pentru a evita procesul” – o referire la percepția că în spatele reformelor judiciare planificate de guvernul său se află dorința lui premierului Netanyahu de a opri procesele de corupție.

For the 6th week in a row, mass protests against Netanyahu's plan to weaken the judicial system. According to assessments, more than 100K people are demonstrating tonight across Israel - in Tel Aviv (here in the drone footage????), Jerusalem, Haifa & a dozen other major cities pic.twitter.com/vFrWhd4jQz — Barak Ravid (@BarakRavid) February 11, 2023

În ciuda acestor manifestații, guvernul a început să introducă proiectul de reformă în Parlament, așa cum era planificat. Președintele Herzog a avertizat că Israelul se află în pragul colapsului constituțional și social și este posibil să se confrunte cu „o mișcare violentă”.

Scenele haotice au avut loc în cadrul ședinței Comisiei pentru Constituție, Lege și Justiție a Knessetului privind proiectul de lege chiar înainte de începerea protestului, în timp ce membrii opoziției din Parlament au scandat „Rușine!”.

Powerful protest and strike today in Israel against Netanyahu’s judicial overhaul. Well over 100k protested in front of the Israeli Parliament as the so called “reform” of the judicial branch began to be voted on pic.twitter.com/8LsXnFiPwS — Anat Peled (@AnatPeled1) February 13, 2023

Ce urmăresc reformele sistemului judiciar

Coaliția premierului Benjamin Netanyahu urmărește cea mai amplă revizuire a sistemului juridic israelian de la înființarea acestuia.

Cea mai semnificativă dintre modificări ar permite unei majorități simple în Knesset să anuleze hotărârile Curții Supreme.

Reformele urmăresc, de asemenea, să schimbe modul în care sunt selectați judecătorii și să elimine consilierii juridici independenți ai ministerelor guvernamentale, ale căror opinii sunt obligatorii.

In what was expected to become one of the largest mass protests in Israeli history, tens of thousands of people demonstrated in cities across the country over the right-wing government’s plans to overhaul the judicial system.https://t.co/yDTpU7ZKB0 — The New York Times (@nytimes) February 13, 2023

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Fac apel la liderii opoziției: opriți-vă. Nu mai duceți în mod deliberat țara în anarhie. Controlați-vă, dați dovadă de responsabilitate și leadership. Majoritatea cetățenilor israelieni nu doresc anarhie. Ei doresc o discuție de fond și, în cele din urmă, doresc unitate”.

