Protestatari puși pe fugă de tinere dezbrăcate, la Tel Aviv. VIDEO

Zeci de persoane au participat, sâmbătă, la un protest organizat de eminenţi rabini ultraortodocşi israelieni, pentru a denunţa "o profanare" a Sabatului, ultima zi a săptămânii din calendarul evreiesc dedicată odihnei, prin desfășurarea finalei concursului Eurovision de la Tel Aviv.

Religia iudaică interzice munca, circulaţia cu automobilul şi pornirea electricităţii în această zi sacră şi încurajează studiul Torei, rugăciunea în sinagogă şi somnul, informează The Times of Israel.

Ultraortodocşii, care reprezintă aproximativ 10% din populaţia Israelului, respectă cu rigurozitate normele religioase ebraice în toate aspectele vieţilor lor.

Însă, cei care au participat la protest au fost puși pe fugă de mai multe tinere care s-au dezbrăcat, rămând în sutiene în fața protestatarilor.

Imaginile au fost postate pe Twitter.

Standoff - women in bras vs ultra-orthodox Jewish protesters against #Eurovision being held on their sabbath pic.twitter.com/V3ppK5DynY