Protest rar în Rusia. Revoltați, oamenii au strigat „rușine” și i-au menționat numele lui Putin | VIDEO

Rușii din orașul Orsk s-au adunat, luni, într-un protest rar, cerând despăgubiri în urma prăbușirii unui baraj și a inundațiilor care s-au produs ulterior în regiunea Orenburg, în apropiere de granița cu Kazahstanul.

Manifestațiile de acest gen sunt neobișnuite în Rusia, unde autoritățile au eliminat în mod constant orice formă de disidență după invazia președintelui Vladimir Putin în Ucraina. Sute de persoane s-au adunat luni în fața clădirii administrative din Orsk, a anunțat agenția de presă de stat rusă TASS, în timp ce videoclipuri partajate pe canalele de socializare rusești arătau oameni scandând "Putin, ajută-ne" și "rușine", informează Associated Press.

Russia: Orsk residents who lost their homes in the flood caused by the government are quite angry.

This video cuts off but a person also threatened Putin's enforcers that people like them who've lost everything will be dangerous.pic.twitter.com/hhfb5BqwP2 https://t.co/M4PhjLyWfj