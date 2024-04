Peste 10.400 de locuinţe au fost inundate în Rusia

Fluviul Ural, care izvorăşte în Munţii Ural şi se varsă în Marea Caspică, a crescut vineri cu câţiva metri în doar câteva ore din cauza zăpezii topite, ieşind din matcă şi spărgând digul unui baraj din oraşul Orsk, la 1.800 km est de Moscova.

VIDEO | Record floods in Russia’s Ural region force thousands to evacuate. https://t.co/4qliAyq6eK via @bnnlv pic.twitter.com/C6QJynR7T8