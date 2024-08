Protest pro-palestinieni la Chicago înainte de începerea Convenţiei Democrate. Mai multe persoane au fost încătuşate. VIDEO

Zeci de protestatari au spart o parte din gardul de securitate care înconjoară Convenţia Naţională Democrată, ceea ce a făcut necesară mobilizarea poliţiei antirevoltă la faţa locului, a declarat un martor pentru televiziunea Reuters. Imaginile TV au arătat poliţia încătuşând un protestatar înainte de a-l îndepărta de locul faptei. Martorii Reuters au mai văzut patru persoane reţinute şi încătuşate.

Pro-Palestine protesters are breaking down and breaching the barriers outside the #DNC

This is the party whose platform says America is not our country, and should be invaded.

Any surprise? pic.twitter.com/bkRfol5oGJ