Protest împotriva grupării Stat Islamic, în Siria, după executarea unei femei

Tânăra Thuraya abu Ammar, în vârstă de 25 de ani, s-a numărat printre cei în jur de 30 de musulmani druzi răpiţi de gruparea sunnită radicală în luna iulie în provincia Sweida din sud-vestul Siriei, informează DPA, citat de Agerpres.

#ISIS executes one of the kidnapped women from #Sweida #AsSweida #Swaida , Tharwat Fadhil Abu Ammarm that was kidnapped on July 25, 2018 in Al-Shabki village. pic.twitter.com/lSnNWAToJi