Proiect de impozitare a "ultra-bogaților" din SUA. Cât ar trebui să plătească Bezos sau Musk

Marii afaceriști din SUA ar avea de plătit 114 miliarde de dolari pentru anul 2020, conform planului de impozitare a ”ultra-bogaților” propus, marți, de senatoarea Elizabeth Warren.

Acesta ar impune o taxă anuală de 2% asupra persoanelor cu o avere netă situată între 50 de milioane și un miliard de dolari. Formula progresivă ajunge la 3% în cazul averilor de peste un miliard de dolari.

Warren a afirmat că în jur de 100.000 de familii americane ar intra sub incidența impozitului, dar și că jumătate din veniturile totale pe care le-ar genera acest impozit ar proveni de la miliardarii americani, informează Business Insider.

Cei 650 de miliardari din SUA au o avere totală de aproximativ 4.200 de miliarde de dolari, potrivit datelor organizațiilor Americans for Tax Fairness și Institute (ATF) for Policy Studies Project on Inequality (IPS), bazate pe estimările din clasamentele Forbes.

O analiză realizată de Universitatea Berkeley din California, citată de senatoarea Warren în expunerea de motive a legii, estimează că noua taxă ar colecta 3.000 de miliarde de dolari în decurs de 10 ani.

Warren a propus ca veniturile suplimentare colectate prin acest impozit să fie folosite pentru programe de îngrijire a copiilor, educație și investiții în infrastructură.

Cât ar avea de plătit Bezos, Musk, Gates și Zuckerberg

Conform formulei de calcul, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, cu o avere estimată la 191,2 miliarde de dolari, ar fi datorat în 2020 suma de 5,7 miliarde de dolari.

Cu o avere evaluată la 153,5 miliarde de dolari, fondatorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, ar fi avut de achitat 4,6 miliarde de dolari.

La o avere de 120 de miliarde de dolari, impozitul plătit de Bill Gates ar fi fost de 3,6 miliarde de dolari.

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, posesor a unei averi de 99,9 miliarde de dolari, ar fi avut de achitat 3 miliarde de dolari.