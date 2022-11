"Progresele" armatei ruse în Ucraina, dezbătute în emisiunea "Păpușii lui Putin": "Înaintăm 3 centimetri pe zi" | VIDEO

La un moment dat, dornică să afle informații despre "succesele" armatei ruse în estul Ucraineni, Skabeieva a intrat în dialog cu corespondentul Dmitri Steșin.

"Continuă, te rog, să ne spui despre toate satele pe care urmează să le luăm", i-a spus "Păpușa de fier a lui Putin" colegului său, apoi l-a întrebat pe acesta dacă succesul înaintării armatei ruse "poate fi măsurat în metri sau kilometri".

"Olga, înaintăm 3 centimetri pe zi...", a răspuns Dmitri Steșin.

Uluită, Skabeieva a încheiat imediat dialogul cu corespondentul.

