Presa internațională: Occidentalii vor îndemna Ucraina să înceapă negocierile de pace cu Rusia după recucerirea Hersonului

Pe de altă parte, de bătălia pentru Herson, care pare iminentă, ar putea depinde eventuale negocieri dintre Moscova și Kiev. Dar președintele Zelenski a spus că regiunea Donețk, din est, rămâne epicentrul luptelor și susține că acolo sute de soldați ruși sunt uciși în fiecare zi.

Potrivit cotidianului „La Repubblica” din Italia, care citează surse de la Bruxelles, occidentalii vor îndemna Ucraina să înceapă negocierile de pace cu Rusia după recucerirea orașului Herson. Zdrobirea armatei ruse într-una dintre cele mai importante porți către Marea Azov și Crimeea ar reprezenta un dezastru pentru Moscova. Iar Kievul ar fi astfel în măsură să negocieze dintr-o poziție de forță.

Kirill Stremousov, liderul separatist pro-Kremlin din Herson: ”Orașul Herson este într-o stare de așteptare, astăzi. Acei oameni care au părăsit acum malul drept, parte a regiunii Herson, și s-au mutat pe malul stâng, sunt mai în siguranță. Evacuarea în masă a fost finalizată. Cred că în următoarele săptămâni, poate chiar zile, situația va fi mai clară”.

"Kievul nu a refuzat niciodată să negocieze cu Moscova și este pregătit pentru discuții cu viitorul lider al Rusiei, dar nu cu Vladimir Putin", a repetat, pe de altă parte, consilierul președintelui Zelenski. Mesajul urmează unui raport publicat de Washington Post, potrivit căruia administrația Biden i-ar fi îndemnat, în privat, pe liderii de la Kiev să fie deschiși tratativelor cu Moscova.

Oficial, responsabilii americani spun altceva:

Ned Price: ”Nu exercităm niciun fel de presiuni asupra partenerilor ucraineni. Nimeni nu suferă mai mult decât poporul ucrainean și nimeni nu vrea sfârșitul războiului mai mult decât ucrainenii și guvernul lor. Rușii sunt cei care transmit semnale potrivnice”.

În schimb, Washingtonul admite că menţine deschise canalele de comunicare cu Moscova.

Karine Jean-Pierre, purtător de cuvânt Casa Albă: ”Ne rezervăm dreptul de a vorbi direct, la nivel înalt, despre chestiuni ce îngrijorează SUA. Altminteri, rămânem devotați principiului „Nimic despre Ucraina fără Ucraina!"

Jake Sullivan, consilier pe probleme de securitate națională: ”Știm foarte bine cu cine avem de-a face. Dar cred că menținerea canalelor de comunicare e în interesul SUA și, cred, în interesul oricărei țări afectate de acest conflict. Pentru a le proteja, nu dezvăluim aceste canale de comunicare”.

Jake Sullivan ar fi purtat recent discuţii confidenţiale cu omologul său rus, Nikolai Patruşev, şi cu un consilier de rang înalt al Kremlinului în materie de politică externă, Iuri Uşakov, pentru a preveni o escaladare nucleară în Ucraina.

Pe de altă parte, Rusia şi Statele Unite discută despre reluarea tratativelor privind armele nucleare strategice, pentru prima oară de când forţele ruse au invadat Ucraina, scrie ziarul „Kommersant”, citat de marile agenții de presă occidentale. Contactele ar putea avea loc în Orientul Mijlociu, potrivit publicației ruse. Asta pentru că Moscova nu mai consideră Elveţia - gazda tradiţională a tratativelor - suficient de neutră, după ce această ţară a adoptat sancţiuni împotriva Rusiei, ca reacţie la agresiunea împotriva Ucrainei.

Volodimir Zelenski: ”Regiunea Donețk rămâne epicentrul celei mai mari nebunii a ocupanților. Acolo, ruşii mor cu sutele în fiecare zi. Terenul din fața pozițiilor ucrainene este literalmente așternut cu trupurile neînsuflețite ale ocupanților. Unii dintre militarii ruși încep în sfârșit să spună ce se întâmplă de fapt pe front. S-au plâns guvernatorului din regiunea lor de pierderile enorme de vieți omenești”.

Într-o scrisoare trimisă de pe front, membrii ai Brigăzii 155 a Infanteriei Marine a Flotei ruseşti din Pacific spun că au fost aruncaţi într-o "bătălie de neînţeles" în Doneţk. Doar brigada respectivă ar fi pierdut în ultimele 4 zile, aproximativ 300 de oameni şi 50% din echipament.

21 soldați ruși s-ar fi predat voluntar ucrainenilor, în regiunea Luhansk.

Soldați ruși: ”Comandanții ne-au abandonat. De trei zile nu am mâncat, nu am avut nici apă, am stat în tranșee ude. Și am fost bombardați chiar și de ai noștri. Nu e nicio lună de când am fost mobilizați și ne-au trimis imediat pe front. Comandanții au fost primii care au părăsit corabia”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 08-11-2022 19:18