Procedura de destituire a lui Trump. Nancy Pelosi a cerut redactarea actului de acuzare

„Cer astăzi preşedintelui (comisiei judiciare a Camerei Reprezentanţilor, Jerry Nadler) să iniţieze redactarea articolelor de punere sub acuzare”, a spus Pelosi.

„Democraţia noastră este în joc (...). Preşedintele nu ne lasă altă opţiune decât să acţionăm, întrucât el încearcă din nou să corupă alegerile în beneficiul său personal”, a mai afirmat ea.

„Faptele sunt incontestabile: preşedintele a abuzat de putere în beneficiul său personal pe seama securităţii noastre naţionale, condiţionând un ajutor militar şi o întâlnire crucială în Biroul Oval de anunţarea unei anchete împotriva rivalului său politic”, explică lidera democraţilor.

„Democrații radicali, care nu fac nimic, tocmai au anunțat că vor continua destituirea pentru NIMIC. Deja au renunțat la „chestiile” ridicole ale lui Mueller, așa că acum își ridică pălăriile la două apeluri telefonice complet potrivite cu președintele ucrainean.

Asta înseamnă că actul mai mult decât important și rar folosit de destituire va fi folosit rutinier pentru ataca viitori președinți. Nu asta au avut în minte Fondatorii noștri. Partea bună e că Republicanii nu au fost niciodată mai uniți. Noi vom câștiga!”, a transmis Trump prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!