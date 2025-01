Prinţul William, mesaj emoționant pentru Kate Middleton, după ce aceasta a împlinit 43 de ani. „Te iubim!”

În mesajul postat pe platforma X, William și-a lăudat soția, spunând: „Pentru cea mai incredibilă soție și mamă. Forța pe care ai arătat-o în ultimul an a fost remarcabilă. George, Charlotte, Louis și cu mine suntem atât de mândri de tine. La mulți ani, Catherine. Te iubim. W.”

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W pic.twitter.com/VIW5v2aKlu