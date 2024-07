Prințul Mihail al Greciei a murit la vârsta de 85 de ani. Totul despre regele care a renunțat la la tron pentru iubire

Prințul Mihail al Greciei și Danemarcei a fost văr primar cu Philip, prințul consort al Marii Britanii, și nepot al George I, care a fost asasinat în 1913. Acesta a fost descendent al Casei de Bourbon prin mama sa, Francoise d'Orléans.

The Independent a relatat că acesta va fi înmormântat în Atena pe 1 august.

Scriitor și istoric, prințul Mihail avea pseudonimul Michel De Gres. Cartea sa de memorii, „Crown, Art and Fantasy: A Life in Pictures”, a fost publicată anul trecut.

Tatăl prințului Mihail, prințul Christopher al Greciei și Danemarcei, a murit când el avea doar 1 an, iar mama sa a murit când el avea 14 ani.

„Nu am frați sau surori. Cred că am un simț al adaptării, care m-a ajutat pe tot parcursul vieții mele. Apoi, am mers să locuiesc cu un unchi de-al meu [contele de Paris], care avea 12 copii. Astfel, [am trecut] de la a fi un copil singuratic la a deveni membru al unei familii foarte numeroase. Mi-au trebuit șase luni de singurătate, tristețe sau orice altceva pentru a mă adapta. Apoi, după aceea, am fost foarte fericit”, a declarat el, în 2023, pentru FoxNews.

Prințul Mihail a fost căsătorit cu Marina Karella, alături de care a avut două fiice - prințesa Alexandra și prințesa Olga.

Acesta a cunoscut-o pe artista Marina Karella la o petrecere, prin intermediul unor prieteni comuni, și s-au căsătorit la Palatul Regal din Atena în 1965. Cu toate acestea, statutul de om de rând al miresei a însemnat că el a trebuit să renunțe la pretențiile sale la tron.

„Renunțarea la acest titlu, nefiind membru al unui monarh conducător în funcțiile oficiale și toate celelalte, mi-a dat un sentiment de libertate”, a declarat el pentru Fox News.

„Am putut să-mi aleg munca și profesia, pe care am descoperit-o ca fiind scrisul și istoria. Mi-a dat libertatea de a-mi alege calea”, a adăugat prințul, conform People.

Nepotul prințului Mihail, regele Constantin al II-lea, ultimul rege al Greciei care a domnit până la abolirea monarhiei grecești în iunie 1973, a murit recent, în ianuarie 2023, la vârsta de 82 de ani.

