Primul stat din vestul Europei care introduce din nou carantina. Numărul de infectări crește alarmant

Pro TV

Olanda devine, sâmbătă, primul stat din vestul Europei care introduce din nou carantina, din cauza exploziei de cazuri noi de Covid 19, apărute în ultimele zile.

De restricții se pregătește și Cehia, în timp ce Marea Britanie înregistrează constant câte 40 de mii de infectări noi.

În mai toate țările vestice, însă, numărul deceselor este foarte redus față de valurile anterioare ale pandemiei, semn că vaccinurile își îndeplinesc rolul.

În acest timp, o nouă variantă SARS-CoV-2 a fost identificată, într-o comună din vestul Franței. Au aparut 22 de cazuri într-o școală, înainte ca focarul, să fie controlat.

Astfel, restaurantele și barurile din Olanda se închid la ora 7 seara, la fel și magazinele ne-esențiale. Oamenii sunt sfătuiți să lucreze de acasă și să nu primească mai mult de patru vizitatori in acealasi timp.

Mark Rutte, premierul olandez: “E inevitabil să ne întoarcem din nou la măsurile pe care le cunoaștem din fazele trecute (ale pandemiei) și care ne afectează pe toți, fie că suntem vaccinați sau nu. Vin la pachet și credem că sunt necesare timp de trei săptămâni.”

Citește și De ce unii oameni nu se infectează cu COVID-19, chiar dacă sunt expuși la virus lângă persoane bolnave

Noile restricții au fost anunțate după o explozie de cazuri noi și spitalizări. Ieri au fost confirmate peste 16 mii de cazuri și 32 de decese provocate de COVID.

Și Cehia se pregătește să impună noi măsuri, la începutul săptămânii viitoare, după ce vineri s-au înregistrat peste 10.000 de cazuri noi și 28 de decese. Pentru început, toți elevii de la generală până la liceu vor fi testați în două etape, la finalul lunii noiembrie.

“Poate ne vom putea inspira din afară. Din Germania sau din Austria, unde lucrurile merg pe moment. Ar trebui să impunem aceleași reguli și aici și să-i disciplinăm pe oameni”, a spus un bărbat.

Nici Germania nu stă mai bine. Vineri s-au înregistrat peste 48.000 de cazuri noi, aproape de recordul de joi. Decesele au fost, însă, mai puține ca în România: 191 în 24 de ore, la o populație de 83 de milioane de germani.

Lothar Wieler, Robert Koch Institute: “Doamnelor și domnilor, am trecut deja de al 12-lea ceas! Iată harta incidenței virusului în țară. Puteți vedea că aproape toate regiunile sunt roșu închis”

Deocamdată, capitala Berlin a înăsprit dramatic restricțiile.

Scott Mclean , corespondent CNN: “Dar, oricât de rău ar părea să stea lucrurile în Germania, gravitatea pălește în comparație cu multe state est-europene, precum Bulgaria, Ucraina și România. Acesta țări au mari dificultăți în a-și vaccina populația cu prima doză, pe când statele vestice se concentrează acum pe doza a treia.”

Cu o rata de vaccinare de 68%, Marea Britanie are din nou sistemul medical sub o intensă presiune. De câteva săptămâni se înregistrează 40 de mii de cazuri noi zilnic. Însă rata de infectare nu se oglindește și în numărul de decese, sub 300 pe zi, la o populație de 68 de milioane de oameni.

Lancashire Teaching Hospitals Preston Professor Mohammed Munavvar: ”Majoritatea covârșitoare a pacienților de la terapie intensivă sunt nevaccinați ori au apucat sa facă doar o doză de vaccin”.

Adam, pacient: „Dacă vaccinul te scapa de terapie intensivă, daca te scapă de chinul prin care am trecut eu, atunci merită facut.”

Pe de altă parte, după ce a fost lovit dur în august de al patrulea val al pandemiei, Israelul a administrat în ritm accelerat doza booster de ser Pfizer. Efectele s-au făcut simțite rapid, iar rata de pozitivare a testelor a scăzut până la 0,65% în prezent.

Mai mult, oficiali de rang înalt civili şi militari au participat la un exerciţiu, fără precedent în lume, vizând testarea capacității de reacţie a ţării în cazul unui nou val al pandemiei.

Naftali Bennett, premierul Israelului: “Ca la război, organizăm un exercițiu, o simulare pentru o tulpină de coronavirus care nici măcar nu există deocamdată. Ne pregătim pentru orice scenariu, să ne asigurăm că ministerele sunt pregătite, că în spitale oamenii știu ce au de făcut și că oamenii de știință monitorizează fiecare tulpină de pe Glob imediat ce apare”.

După Statele Unite, Israelul este a doua țară din lume care aprobă vaccinarea copiilor cu varste intre 5 si 11 ani.