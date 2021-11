Pandemia în lume. A apărut o nouă variantă de SARS-CoV-2, iar numărul de cazuri de infectări din Europa e în creștere

„Persoanele care încă nu s-au vaccinat trebuie să știe că datorează societății protejarea celorlalți". Este apelul cancelarului Germaniei Angela Merkel, a cărei țară a fost lovită din plină de valul al patrulea al pandemiei.

În acest timp, o nouă variantă SARS-CoV-2 - foarte diferită de celelalte - a fost identificată într-o comună din vestul Franței. Au fost identificate 22 de cazuri într-o școală, înainte ca focarul să fie controlat. Tocmai pentru scenariul unor tulpini noi se pregătesc israelienii, după ce au vaccinat 70 % din populație cu 3 doze.

Lovit dur în august de al patrulea val al pandemiei, Israelul a administrat în ritm accelerat doza booster de ser Pfizer. Efectele s-au făcut simțite rapid, iar rata de pozitivare a testelor a scăzut până la 0,65% în prezent. Și, după Statele Unite, Israelul este a doua țară care aprobă vaccinarea copiilor cu vârste între 5 și 11 ani.

Mai mult, oficiali de rang înalt, civili şi militari, au participat la un exerciţiu, fără precedent în lume, vizând testarea capacității de reacţie a ţării în cazul unui nou val al pandemiei.

„Ca la război, organizăm un exercițiu, o simulare pentru o tulpină de coronavirus care nici măcar nu există deocamdată. Ne pregătim pentru orice scenariu, să ne asigurăm că ministerele sunt pregătite, că în spitale oamenii știu ce au de făcut și că oamenii de știință monitorizează fiecare tulpină de pe Glob imediat ce apare”, a declarat premierul Israelului.

Cu o rată de vaccinare mai mică de 68%, Marea Britanie are din nou sistemul medical sub o intensă presiune. De câteva săptămâni se înregistrează 40 de mii de cazuri noi zilnic. Însă rata de infectare nu se oglindește și în numărul de decese, sub 300 pe zi, la o populație de 68 de milioane de oameni.

„Majoritatea covârșitoare a pacienților de la terapie intensivă sunt nevaccinați, ori au apucat să facă doar o doză de vaccin”, a transmis un profesor de la Universitatea Preston.

„Dacă vaccinul te scapă de terapie intensivă, dacă te scapă de chinul prin care am trecut eu, atunci merită făcut”, mărturistește un pacient bolnav de Covid-19.

Un tablou similar și în Germania, care are o rată de vaccinare de 67% și unde administrarea celei de-a treia doze e foarte lentă.

Numărul de morți este și el comparabil cu cel din Regatul Birtanic, 240 de decese în 24 de ore, la o populație de 83 de milioane de germani.

Întârzie totuși măsuri drastice la nivel federal, din cauza faptului că, după alegerile din septembrie, Germania încă nu are un nou guvern cu legitimitate deplină.

Deocamdată, capitala Berlin a înăsprit dramatic restricțiile.

„Dar, oricât de rău ar părea să stea lucrurile în Germania, gravitatea pălește în comparație cu multe state est-europene, precum Bulgaria, Ucraina și România. Aceste țări au mari dificultăți în a-și vaccina populația cu prima doză, pe când statele vestice se concentrează acum pe doza a treia”, spune un corespondent CNN.