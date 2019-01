Primul interviu al sauditei fugită în Canada. Lucrurile „interzise” făcute în premieră

În urmă cu o săptămână, tânăra de 18 ani a primit azil în Canada, iar sâmbătă a aterizat în Toronto.

„Cred că numărul femeilor care vor fugi de administrația Saudită și de abuzurile regimului vor crește, mai ales din moment ce nu există niciun sistem să le împiedice. Sper ca povestea mea să încurajeze alte femei să fie curajoase și să își dorească libertatea. Sper că povestea mea va contribui la schimbarea legilor, mai ales că a căpătat vizibilitate”, a declarat Rahaf Mohammed al-Qunun în primul interviu, acordat pentru ABC Australia.

Qunun, studentă în primul an la universitate, a mărturisit că dorința sa de a deveni independentă și de a scăpa de abuzurile tatălui și fratelui, a fost ceea ce a motivat-o să ia măsuri. A fugit de familie în timpul unei vizite în Kuwait, cu planul de a ajunge în Australia, pentru care obținuse o viză. În timpul escalei la Bangkok, însă, a fost reținută de autoritățile de imigrație thailandeze, care au cazat-o într-un hotel până la deportare în Arabia Saudită, scrie The Guardian.

Timp de șase nopți, cât a refuzat să părăsească camera, spune că s-a așteptat ca autoritățile saudite să „pătrundă în cameră și să o răpească”, astfel că s-a gândit inclusiv la posibilitatea de a comite suicid.

