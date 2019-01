”Mă vor omorî”. Tânăra saudită arestată în Bangkok s-a baricadat în hotel pentru a nu fi expluzată

Acest eveniment a luat o turnură specială după uciderea recentă a jurnalistului Jamal Khashoggi la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul şi o petiţie a fost lansată pe Change.org pentru a-i susţine cauza, relatează AFP, conform Agerpres.

"Le cer tuturor persoanelor care se află în zona de tranzit din Bangkok să protesteze împotriva expulzării mele", a scris luni Rahaf Mohammed Al-Qunun pe contul ei de Twitter.

Într-o înregistrare video postată pe aceeaşi reţea socială, ea a arătat cum s-a baricadat cu ajutorul unei mese în camera sa de hotel de la aeroport.

Rahaf just send me this, she just want you to make sure she is on the hotel and she still needs help and protection. pic.twitter.com/xxs61JIfhP