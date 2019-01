Răsturnare de situație în cazul sauditei arestate la Bangkok. Decizia thailandezilor

Pro TV

O tânără saudită în vârstă de 18 ani, care a fugit de familia ei și a fost arestată duminică pe aeroportul din Bangkok, a reușit să obțină dreptul de a rămâne temporar în Thailanda.

Fata spune că a fost victima unor violențe fizice și psihologice din partea rudelor după ce a reunțat la islamism. Și se teme că va fi ucisă dacă se întoarce acasă. Autoritățile thailandeze au vrut inițial să o trimită cu un avion în Kuweit, unde o aștepta familia, dar fata s-a baricadat într-o cameră de hotel.

"Nu părăsesc camera de hotel până nu mă voi vedea cu cineva de la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. Solicit azil", a spus tânăra.

"Viaţa mea este în pericol. Familia mea mă ameninţă că mă omoară pentru că am renunţat la islamism. M-a supus la abuzuri psihologice şi fizice, chiar şi pentru lucruri care vă pot părea banale", le-a povestit Rahaf Mohammed al-Qunun jurnaliştilor cu care a intrat în contact.

Fata în vârstă de 18 ani spune că rudele o aşteptau în ambasada saudită din Kuweit.

Autorităţile thailandeze au vrut, intial, s-o îmbarce într-un avion cu destinaţia Kuweit. Dar aeronava a plecat, în cele din urmă, fără ea, pentru ca tânăra s-a baricadat într-o cameră de hotel.

"Dacă ea nu vrea să plece, nu va fi trimisă înapoi în tară împotriva voinţei sale", a declarat ulterior şeful biroului thailandez pentru imigraţie.

"Are probleme. Dacă se întoarce înapoi în țara ei e în pericol. Ea a fugit ca să scape de pericol. Thailanda e gata s-o primească cu brațele deschise. De aceea i-am permis să rămână în țara noastră și am încredințat-o Agenției ONU pentru refugiați, urmând să se ia în considerare statutul de refugiat", a declarat șeful departamentului pentru refugiați din Poliția Thailandeză.

Într-adevăr, tânăra a plecat de pe aeroportul din capitala thailandeză însoţită de trimişi ai agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. Rahaf ar vrea să solicite azil în Australia şi afirmă că dispune de viză pentru intrarea în această tară.

Aza Batrawy, corespondent Associated Press: "Rahaf a primit atâta atenţie tocmai pentru că a folosit media socială. S-a folosit de Twitter pentru a amplifica strigătul ei disperat de ajutor. Opinia publică este îngrijorată pentru siguranţa ei, fiindcă a repetat insistent că dacă se întoarce, dacă e trimisă înapoi la familia ei, va fi supusă din nou abuzurilor."

