Anunțul făcut în cazul tinerei saudite care a fugit de familia ei ca să nu fie ucisă

Acum, guvernul australian îi analizează cererea de azil, potrivit Departamentului de Afaceri Interne, relatează CNN.

Tânăra de 18 ani s-a baricadat într-o cameră de hotel din aeroportul din Bangkok, pentru a nu fi trimisă înapoi în Arabia Saudită, unde susţine că familia sa vrea să o ucidă pentru că a renunţat la islamism. Ea a spus că se afla în Thailanda doar în trecere, destinaţia finală fiind Australia.

went out of the room to figure out if they’re watching me closely or not

I’m under there sight all times “been asked to get back to the room”

She was checking when I’m going to be send back to Kuwait before 11h of the flight time they must want it to end as soon as possible pic.twitter.com/mwBbKQ9QN7