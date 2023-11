Primele imagini cu muncitorii blocați de nouă zile într-un tunel din India. Ce le-au cerut salvatorii. VIDEO

Prăbușirea unui tunel din Uttarakhand: Apare prima înregistrare video cu muncitorii indieni prinși în capcană

Înregistrarea a fost filmată cu ajutorul unei camere endoscopice care a fost strecurată luni în interiorul unei noi țevi forate în tunel. Salvatorii au folosit, de asemenea, conducta pentru a le oferi muncitorilor prima masă caldă din ultimele zile - o mâncare de orez și linte. Până acum, ei au primit doar gustări trimise printr-o conductă mai îngustă.

Luni seară, operațiunea de salvare a înregistrat un progres după ce salvatorii au reușit să împingă o țeavă cu diametrul de 15 centimetri prin molozul din interiorul tunelului.

Oficialii au strecurat în ea o cameră mică atașată la un cablu flexibil și au folosit-o pentru a-i filma pe oamenii prinși.

Într-o înregistrare video transmisă presei, salvatorii pot fi văzuți vizionând imaginile pe un ecran de computer în afara tunelului.

Un oficial le cere bărbaților să apară în fața camerei și să zâmbească și să facă cu mâna - muncitorii pot fi văzuți răspunzând la instrucțiuni.

De asemenea, el le spune că vor fi salvați în curând și, mai târziu, le cere să se identifice în fața camerei.

Bărbații, mulți dintre ei purtând căști de protecție și veste de protecție, pot fi văzuți stând într-un semicerc în apropierea camerei de filmat.

Oficialul le spune apoi bărbaților că în curând conducta va fi curățată, după care le va fi trimisă apă.

