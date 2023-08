Primele imagini cu mormântul lui Evgheni Prigojin. Ce mesaj a apărut pe locul de veci al liderului Wagner | FOTO

Funerariile lui Prigojin au avut loc "într-un cadru restrâns", unde doar câteva rude au participat, a anunțat serviciul de presă al lui Prigojin.

Oligarhul rus a fost înmormântat în cimitirul Porokhovskoye, din orașul său natal, Sankt Petersburg.

Canalul rusesc de Telegram SHOT a postat imagini de la mormântul lui Prigojin.

Yevgeny Prigozhin’s press service has announced that the Wagner Group chief was buried in a private ceremony at the Porokhovsky cemetery in St. Petersburg on Tuesday.https://t.co/Yx7fxKLR85

Video: SHOT Telegram channel pic.twitter.com/dlWFwG6k4i