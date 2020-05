Primarul care a "făcut pe mortul" pentru a scăpa de arest, după ce a încălcat restricțiile

Jaime Rolando Urbina Torres, primarul din Tantará, a ieșit împreună cu prietenii, luni seară, și a fost autorul unui gest cel puțin inedit, relatează FoxNews.

Pentru că poliția venise în control în locul în care se afla, acesta s-a urcat într-un sicriu și "a făcut pe mortul", în încercarea de a scăpa de sancțiuni.

Primarul - care s-a confruntat deja cu critici pentru că a fost foarte absent pe timpul acestei pandemii - a fost fotografiat de polițiști și apoi reținut, pentru că a încălcat legile de distanțare socială.

