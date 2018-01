Prima „navă fantomă" din 2018 s-a scufundat în apele din vestul Japoniei

Oficialii niponi bănuiesc că ambarcațiunea i-ar aparține statului nord-coreean, întrucât la bordul său se aflau mai multe insigne care îi înfățișau pe liderii Kim Jong II și Kim II Sung. De asemenea, au descoperit și un pachet de țigarete pe ambalajul căruia apăreau caractere nord-coreene, scrie CNN.

Anul trecut, 104 „nave fantomă” au fost descoperite de autoritățile nipone.

Aceasta este prima ambarcațiune din anul 2018 la bordul căreia au fost găsite trupuri neînsuflețite, în celelalte de opt nave care s-au scufundat nu au fost înregistrate victime.

The first so-called "ghost ship" of 2018 washes up in Japan with dead North Koreans. More than 100 arrived on Japan's shore in 2017 https://t.co/1LEgmABSx0