Prigojin dezvăluie ce se va întâmpla în Rusia dacă armata va pierde războiul. "Suntem la 2-3 luni de plutoanele de execuție"

De asemenea, Prigojin este de părere că rușii vor pierde nu doar teritoriile pe care le-au ocupat în Ucraina, ci și părți din Rusia, informează CNN.

În opinia șefului Wagner, pierderile vor fi atât de mari încât vor fi organizate plutoane de execuție pentru generalii care se vor face vinovați de eșecurile armatei lui Vladimir Putin.

Yevgeny Prigozhin, having withdrawn Wagner PMC from Bakhmut, now predicts the Russian army will lose the ruined city in one to 1.5 months maximum. There are already reports of Russian soldiers retreating from positions which Wagner transferred to the army. pic.twitter.com/ucqlnSUTkI