Președinția Ucrainei: Cinci morți și 20 de răniți într-un bombardament al Rusiei în centrul Hersonului | VIDEO

La scurt timp, preşedintele Volodimir Zelenski a condamnat un act de „teroare” pentru „intimidarea” ucrainenilor, a transmis sâmbătă consilierul prezidenţial ucrainean Kirilo Timoşenko, potrivit agenţiilor Reuters şi France Presse, scrie Agerpres.

The Office of the President of #Ukraine reports 35 wounded in #Kherson, of whom 16 are in serious condition. pic.twitter.com/kaQ0PFMpnV