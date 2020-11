Președintele Turkmenistanului a ridicat o statuie din aur în cinstea câinelui său preferat

Monumentul a fost dezvelită de Gurbanguly Berdymukhamedov, marți, și înfățișează un câine din rasa Alabay. Statuia de șase metri a fost amplasată într-o zonă rezidențială din capitala Așgabat, destinată angajaților la stat.

Presa locală a scris că statuia arată „mândria și încrederea” rasei. Soclul statuii este înconjurat de ecrane care difuzează clipuri video în care apar câini Alabay.

Rasa de câini Alabay este variantă turkmenă a unui câine ciobănesc din Asia Centrală și face parte din patrimoniul cultural al țării.

Nu este prima dată când președintele Berdymukhamedov și-a exprimat admirația pentru această rasă de câini. Anul trecut, acesta a dedicat o carte rasei Alabay.

În pofida grandorii monumentului, majoritatea populației din Turkmenistan trăiește în sărăcie. Organizația Reporters Sans Frontieres susține că această țară cea mai puțin liberă din lume.

În 2015, Gurbanguly Berdymukhamedov a dezvelit o statuie în care apare el călare pe un cal, turnată în bronz și poleită cu aur de 24 de carate. Gurbanguly Berdymukhamedov se află la conducerea Turkmenistanului din 2006.

The leader of Turkmenistan throws a party for his dog even Borat would be proud of.pic.twitter.com/spckYvIN3E