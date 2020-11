Măsuri drastice pentru stoparea coronavirusului. Baia Mare și Slobozia intră în carantină

Pentru că lucrurile par că scapă de sub control autorităţile locale încep să ia punctual măsuri tot mai drastice. Baia Mare este primul mare oraş din România care a intrat în carantină joi dimineaţă.

De la noapte se închide şi Slobozia. Situaţia cea mai rea este însă la Sibiu. Acolo deşi medicii fac eforturi inumane să se ocupe de toate cazurile responsabilii ezită să închidă oraşul. Asta deşi tot mai mulţi experţi în sănătate publică consideră că doar carantina totală ar mai putea să ne ajute.

Cei aproape 150 de mii de locuitori ai municipiului Baia Mare au intrat în carantină. Unii dintre ei au fost avertizaţi prin sistemul RO-alert ca pentru 14 zile trebuie să-şi justifice temeinic orice ieşire din casă.

Şoferii care sunt în tranzit nu au voie să oprească în oraş.

Dan Bucă, purtător de cuvânt CJSU Maramureș: “Trecem la aplicarea legii, să nu mai facem rabat de la ea, în mod sigur vor fi sancţionaţi cetăţenii care nu respectă reglementările în vigoare”.

Localnică: "Eu zic că-i de bună. Să ne ferim şi să ne protejăm. Eu mă feresc de dumneata şi dumneata de mine".

Autorităţile locale spun că au decis să închidă Baia Mare pentru a nu supra-aglomera spitalele.

Vasile Bonaț, director medical Spitalul Judeţean Baia Mare: "La ATI suntem la capacitate maximă pe paturile de COVID. Sunt 9 paturi".

Din această noapte lucrurile vor sta la fel şi în Slobozia.

Tonița Manea, prefect Ialomiţa: "Dacă acum două săptămâni aveam o rată pe municipiu de 2,78, la 10 zile diferenţă am ajuns la peste 7".

Pe lângă circulaţie este interzisă şi formarea unor grupuri mai mari de 6 persoane dacă nu sunt din aceeaşi familie.

Localnic: "E bună că nu vedeţi că nu mai scăpăm de asta uşor".

În Slobozia rata de infectare a atins 7,46 la mie. Jumătate din cazurile înregistrate în judeţul Ialomiţa sunt de aici.

În schimb lucrurile par să fi scăpat cu totul de sub control în Sibiu. Deşi este judeţul cu cea mai mare rată de îmbolnăvire: iar în oraş pragul este de 11,18 la mie, autorităţile sunt ezitante. În tot acest timp, spitalele se sufocă.

Florin Grosu, director medical spitalul judeţean Sibiu: "Sistemul este foarte aglomerat. Noi în final nu putem să internăm tot judeţul Sibiu".

Cei de la Spitalul judeţean încearcă să crească numărul de pături pentru bolnavii cu forme severe, însă staţia de oxigen nu mai face faţă. Şeful de la urgenţe şi-a dat demisia, iar medicamentele sunt insuficiente.

Liliana Coldea, managerul spitalului judeţean Sibiu: "Sigur că avem nevoie de o suplimentare de Remdesivir, avem nevoie de Tocezimab”.

Direcţia de Sănătate Publică Sibiu a propus măsuri suplimentare, însă abia vineri comitetul pentru situaţii de urgenţă va lua o decizie, împreună cu Raed Arafat. Cel mai eficient ar fi ca măsura caratinei să fie luată unitar, în toată ţara, spune Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică.

Răzvan Cherecheș – Profesor de Sănătate Publică UBB Cluj: "Ar trebui să intre toată ţara, pentru că degeaba intri cu un oraş, scade rata de incidentă şi după deschizi oraşul iar. Dacă am introduce din nou lockdown din primăvară atunci ce s-ar întâmpla ar fi ca în câteva săptămâni am scădea, iar la probabil sub 1,5 şi am putea să relaxăm încet încet".

La nivel naţional rata de infectare a depăşit 6 la mia de locuitori în judeţele Sălaj, Timiş, Cluj şi Sibiu. În prezent în 18 oraşe rata a trecut de 6, iar printre cele mai mari se număra Braşov, Sibiu, Arad, Timişoara, Cluj-Napoca, Baia Mare, Alba Iulia şi Oradea.