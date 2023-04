Emmanuel Macron s-a adresat din nou francezilor nemulțumiți de legea pensiilor și a încins și mai tare spiritele

Președintele a făcut apel la calm și a promis măsuri care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de muncă, pentru cei care lucrează în Educație și Sănătate.

”În timp ce numărul pensionarilor crește, la fel și speranța noastră de viață, răspunsul nu poate fi scăderea pensiilor sau creșterea contribuțiilor sociale ale celor care lucrează. De asemenea, nu puteam continua fără să facem nimic, ar însemnea creșterea deficitului bugetar și, totodată, creșterea datoriilor generațiilor viitoare. A fost exprimată furia. Furia și frustrarea cu privire la munca ce nu mai este suficient plătită pentru un trai decent, în condițiile în care prețurile cresc”, a spus Emmanuel Macron.

Însă, în timp ce se adresa națiunii, protestetele erau în toi. La Paris, manifestanții au răsturnat și au incendiat pubele. Mai mult, sindicaliștii au anunțat demonstrații de amploare pe 1 mai.

Spontaneous protests erupt across France following Emmanuel Macron's speech announcing that the pension reform will take effect this fall.Demonstrators burn barricades and rubbish, block police cars. pic.twitter.com/OgLW34EtVv