Presa rusă a difuzat un videoclip în care un rus spune că a comis atacul cu maşină-capcană de la Moscova

Reuters precizează că nu a putut verifica independent afirmaţiile bărbatului încătuşat şi nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei.

Ziarul Kommersant a relatat miercuri că o maşină-capcană a rănit un ofiţer al agenţiei ruse de informaţii militare (GRU), în nordul Moscovei. Alte mass-media au afirmat că bărbatul rănit era un ofiţer militar obişnuit.

Ministerul rus de Interne a declarat la momentul respectiv că două persoane au fost rănite în explozie şi că a fost deschis un dosar penal.

Imaginile camerelor de supraveghere au arătat o Toyota Land Cruiser parcată în faţa a ceea ce părea a fi un complex rezidenţial explodând într-o minge de foc.

Autorităţile turce au declarat miercuri seara că au arestat un cetăţean rus la Bodrum, suspectat pentru atac, după ce acesta venise cu avionul de la Moscova.

Vineri, serviciul rus de securitate FSB a afirmat într-un comunicat că bărbatul, pe care l-a numit Evgheni Serebirakov, a fost adus în Rusia din Turcia şi predat anchetatorilor.

În videoclipul difuzat de RIA, care a fost editat pe alocuri pentru a elimina anumite referinţe, Serebirakov a declarat că a fost recrutat de serviciile secrete ucrainene anul trecut şi că i s-a cerut să ucidă "un ofiţer". El spune că a adunat componentele pentru a face o bombă artizanală, la cererea coordonatorului său ucrainean, şi a plasat-o sub vehiculul ofiţerului. În schimb, i s-a promis cetăţenia ucraineană şi 10.000-20.000 de dolari drept recompensă pentru munca sa, susţine el.

