Forţele navale române au anunţat că au efectuat o "explozie controlată" în albia Dunării pentru a încerca să ridice nivelul unuia dintre braţele sale şi pentru a asigura alimentarea cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă. Conform comunicatului, scafandri specializaţi în dezamorsarea minelor şi specialişti din cadrul Brigăzii a 10-a de Geniu au detonat o încărcătură explozivă de mare putere, în cadrul unei operaţiuni care a mobilizat peste o sută de militari şi mai multe utilaje pentru a devia cursul apei către centrala nucleară. Autorităţile au explicat că o astfel de măsură era necesară, deoarece un bloc de rocă de dimensiuni excepţionale bloca cursul Dunării, împiedicând apa să ajungă la centrala de la Cernavodă, scrie Le Figaro, conform News.ro.

Această intervenţie spectaculoasă, continuă publicaţia franceză, are loc în contextul în care Dunărea atinge niveluri scăzute istorice din cauza căldurii extreme şi a secetei, ceea ce pune în pericol producţia nucleară nu doar în România, ci şi în Ungaria. Centralele care utilizează apele râului pentru răcire, precum Cernavodă în România sau Paks în Ungaria, au fost deja nevoite să-şi reducă semnificativ puterea sau chiar să oprească complet reactoarele, sporind presiunea asupra reţelelor electrice naţionale şi dependenţa de importurile de energie electrică.

În schimb, notează Le Figaro, Bulgaria dă asigurări că centrala sa nucleară de la Kozlodui continuă să funcţioneze "la capacitate maximă", potrivit Ministerului Energiei de la Sofia, în ciuda nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Centralele nucleare situate de-a lungul Dunării restituie aproape integral apa preluată din fluviu, dar o deversează mai caldă. Atunci când nivelul cursului de apă este scăzut şi temperatura ridicată, marjele de manevră se reduc, iar operatorii sunt obligaţi să diminueze producţia sau să oprească reactoarele din cauza debitului insuficient sau pentru a respecta limitele de mediu, explică Le Figaro.

"România efectuează o explozie controlată pentru a devia apa din Dunărea afectată de secetă către un reactor nuclear", titrează The Guardian, care foloseşte în articolul său informaţii transmise de agenţiile Reuters şi The Associated Press.

THE GUARDIAN: SITUAŢIE CRITICĂ ÎN ÎNTREAGA REGIUNE

Forţele navale române au efectuat o explozie controlată pentru a ajuta la redirecţionarea apei vitale de răcire din Dunărea afectată de secetă către ultimul reactor nuclear funcţional al ţării, în timp ce Ungaria vecină a declarat că ar putea să mai asigure energie electrică pentru încă două zile de la singura sa centrală nucleară. Ungaria şi România au fost nevoite să oprească pentru prima dată reactoarele nucleare răcite de apele Dunării, pe fondul unor niveluri record de scăzute ale apei, care adâncesc temerile privind o criză energetică în întreaga regiune, arată The Guardian.

Operaţiunea de pe Dunăre a implicat utilizarea a 180 kg de explozibil, pentru a îndepărta o stâncă mare ce restricţiona debitul apei, într-o explozie care a aruncat în aer un jet de apă. Măsura extraordinară a subliniat amploarea crizei din Europa, unde canicula şi seceta au scăzut nivelurile râurilor şi au stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu apă, transportul fluvial şi producţia de energie electrică, scrie cotidianul britanic.

Având în vedere că singurele centrale nucleare ale celor două ţări funcţionează la capacitate redusă, Ungaria şi România se bazează din ce în ce mai mult pe importuri costisitoare de energie electrică, pe măsură ce valul de căldură creşte cererea de energie electrică. Ambele ţări utilizează apa din Dunăre ca agent de răcire pentru reactoarele lor, precizează publicaţia.

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a declarat că se preconizează închiderea completă a centralei de la Paks săptămâna viitoare. Având în vedere că se estimează că nivelul apei Dunării va rămâne prea scăzut pentru sistemele de răcire ale reactoarelor, închiderea ar putea dura câteva săptămâni.

Magyar a declarat anterior că reducerile voluntare ale consumului de energie electrică au diminuat cererea cu 700 MW duminică, uşurând semnificativ presiunea asupra reţelei. Pe lângă reducerile voluntare ale altor companii, compania farmaceutică Richter a anunţat luni că îşi va reduce consumul de energie electrică cu peste 50% în următoarele trei săptămâni.

În Serbia, nivelurile record de scăzute ale Dunării au determinat ca principala centrală hidroelectrică a ţării să funcţioneze la doar 20% din capacitate, ceea ce l-a determinat pe prim-ministrul Djuro Macut să prezideze luni o şedinţă de urgenţă axată pe problemele energetice, arată The Guardian.

Nu se preconizează o creştere a nivelului apei pe Dunăre în zilele sau chiar săptămânile următoare, întrucât nu sunt prognozate precipitaţii semnificative. Fluviul traversează 10 ţări. Pe unele tronsoane, nivelul apei a scăzut la cote nemaiîntâlnite până acum. Retragerea apelor a scos la iveală roci, epave, o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial şi rămăşiţele unui mamut lânos, notează The Guardian.

REUTERS: MĂSURA SUBLINIAZĂ AMPLOAREA CRIZEI ENERGETICE DIN REGIUNE

Reuters relatează, la rândul său, că dinamitarea unor formaţiuni stâncoase pentru a redirecţiona apa de răcire vitală din Dunărea afectată de secetă către singurul reactor nuclear funcţional al ţării este o măsură fără precedent care subliniază amploarea crizei energetice din întreaga regiune.

Producătorul român de energie nucleară Nuclearelectrica, care generează în mod normal o cincime din necesarul de energie electrică al ţării, a fost nevoit să oprească unul dintre cele două reactoare ale sale la începutul săptămânii trecute, pe fondul scăderii nivelului râurilor.

Căldura şi seceta au scăzut nivelul râurilor în mari părţi ale Europei, stârnind îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu apă, transportul fluvial şi producţia de energie electrică.

Ambele guverne, din România şi Ungaria, au solicitat populaţiei şi companiilor să reducă consumul de energie electrică pentru a diminua cererea. Fabricile de automobile din România, operate de Dacia şi de Ford, au acceptat să oprească producţia până pe 19 august, reducând voluntar consumul de energie electrică cu aproximativ 200 MW, a anunţat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Explozia controlată de luni a aruncat în aer un nor de apă şi moloz. Autorităţile au declarat că aceasta va deschide calea pentru construirea unui baraj temporar care va direcţiona mai multă apă către albia râului unde se află reactorul rămas de la Cernavodă. Lucrările se vor încheia miercuri, a precizat Marina Militară, relatează Reuters.

"Fiecare zi după miercuri sau joi în care centrala nucleară funcţionează reprezintă un câştig", a declarat ministrul apărării, Radu Miruţă. "O zi de funcţionare a centralei este de trei ori mai eficientă decât costurile acestei operaţiuni", a spus ministrul, citat de Reuters.

Procedura include, de asemenea, scufundarea, până miercuri, a patru barje încărcate cu pietre şi alte materiale, pentru a crea un baraj artificial şi a direcţiona apa către Cernavodă, notează şi Bloomberg.

NOVINITE: DE CE KOZLODUI ÎNCĂ FUNCŢIONEAZĂ

Site-ul bulgar de ştiri Novinite.com menţionează că operaţiunea de luni a vizat formaţiunea stâncoasă de la Pârjoaia, situată în apropierea ramurii Bala a Dunării, după ce o primă încercare, efectuată duminică, nu a reuşit să distrugă complet obstacolul, iar echipele militare au folosit o a doua încărcătură explozivă de 100 de kilograme şi au demolat cu succes stânca.

Măsura de urgenţă vine în contextul în care se preconizează că debitul Dunării la punctul de intrare în România va scădea la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, apropiindu-se de minimul istoric înregistrat în 1985.

Autorităţile române au avertizat că, în condiţiile actuale, Centrala Nucleară de la Cernavodă îşi poate continua activitatea normală doar încă patru-cinci zile, după care ar putea fi necesare restricţii.

În Bulgaria, măsurătorile efectuate de Agenţia Executivă pentru Explorarea şi Întreţinerea Dunării arată că nivelul apei în apropierea oraşului Ruse a scăzut la minus 91 de centimetri faţă de nivelul zero condiţional. Nivelul a scăzut cu încă doi centimetri în doar 24 de ore, fiind aşteptate scăderi suplimentare.

Centrala nucleară Kozlodui din Bulgaria nu a fost afectată până în prezent şi continuă să funcţioneze normal. Ministerul Energiei a declarat că sistemul de răcire al centralei este alimentat de propria staţie de pe mal, situată într-o secţiune mai adâncă a fluviului, care asigură un debit suficient de apă chiar şi în condiţii de nivel scăzut al apei.

Autorităţile bulgare rămân în contact cu Serbia pentru a menţine nivelurile apei în aval de centrală peste pragurile critice. Totuşi, dacă scăderea actuală continuă, oficialii nu se aşteaptă la o reducere semnificativă a producţiei de energie electrică de la Kozlodui în următoarele trei săptămâni.

În schimb, trei nave sunt în prezent blocate pe tronsonul bulgar al fluviului, dar se află în afara rutei principale de navigaţie şi nu blochează traficul. În ciuda acestui fapt, condiţiile de navigaţie au devenit mai dificile, fiind introduse restricţii temporare în unele zone critice.

Legătura cu feribotul între Oriahovo şi oraşul românesc Bechet a rămas suspendată de aproape o lună din cauza nivelului scăzut al apei. Traficul de mărfuri şi vehicule s-a oprit pe 10 iulie, iar încercările de a curăţa albia râului nu au reuşit până acum să restabilească serviciul. Călătorii sunt redirecţionaţi prin puncte de trecere alternative la Nikopol şi Silistra, precum şi prin podurile de la Vidin şi Ruse, arată Novinite.

Cu toate acestea, prognozele rămân nefavorabile, vremea caniculară şi lipsa precipitaţiilor urmând să determine scăderea şi mai accentuată a nivelului Dunării în întreaga regiune. România a declarat o stare de alertă sporită în sectorul energetic pentru întreaga lună august, din cauza agravării situaţiei. Autorităţile se pregătesc pentru posibile penurii de energie electrică şi au iniţiat discuţii cu Ucraina, Bulgaria şi Grecia privind furnizări suplimentare de energie electrică în timpul serii, precizează Novinite.