Presa din Rusia: Un petrolier rusesc a fost lovit de drone ucrainene în strâmtoarea Kerci | VIDEO

Petrolierul a fost avariat în urma atacului, iar două remorchere se aflau la faţa locului pentru a-i acorda asistenţă, a anunţat agenţia de ştiri de stat Tass, citând Centrul de salvare maritimă. Atacul semnalat a întrerupt pentru scurt timp traficul pe podul Kerci, punct strategic care leagă Crimeea ocupată de Rusia de Rusia continentală.

Saturday morning brings news of another Ukrainian naval drone attack. This time on Russian tanker SIG, which is under US sanctions for aiding Syria, in Kerch Strait. Comes a day after an attack on Novorossiysk port and a Russian landing ship. If anyone thought that was a fluke… pic.twitter.com/TdPxSUyk7u