Prințul Harry, numit „trădător” de către presa britanică, după declarațiile făcute în documentarul „Harry & Meghan”

„Trădătorul şi omul devotat” a scris vineri tabloidul britanic The Sun, după difuzarea serialului” în care fiul cel mic al regelui Charles III îşi reglează conturile cu William, fratele său mai mare.

Publicând o fotografie a prinţului moştenitor şi a familiei sale în timpul concertului regal de Crăciun de la Westminster Abbey, cotidianul englez arată compasiune faţă de William şi îl acuză pe Harry, potrivit News.ro.

„Îl numeşte pe tatăl său regele „mincinos” se poate citi pe prima pagină a The Sun. „Dar monarhia menţine un front unit”, insistă ziarul.

Aceeaşi fotografie, în care Kate şi William apar alături de copiii lor, Charlotte şi George, este pe prima pagină a The Daily Mail. Mesajul este clar: de susţinere pentru William de „atacul sălbatic al lui Harry” şi sprijinire a „Demnităţii în faţa trădării”, aşa cum scrie Daily Mail.

