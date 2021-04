Premiile Oscar 2021. Lista completă a nominalizărilor pentru ”cel mai bun actor în rol secundar”

Cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19.

Decernarea Premiilor Oscar 2021 va fi transmisă online, în exclusivitate, de platforma Voyo.ro. Fanii filmelor vor putea vedea festivitatea din acest an și la TV, marți, de la ora 20:30, gala va putea fi urmărită și pe PRO Cinema.

Iniţial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia să aibă loc pe 28 februarie, însă criza sanitară declanşată de noul coronavirus a determinat închiderea cinematografelor şi a bulversat calendarul producţiilor hollywoodiene.

La categoria rezervată ”celui mai bun actor în rol secundar”⁣, au fost nominalizaţi Sacha Baron Cohen (″⁣The Trial of the Chicago 7″⁣), Daniel Kaluuya (″⁣Judas and the Black Messiah″⁣), Leslie Odom, Jr. (″⁣One Night in Miami...″⁣), Paul Raci (″⁣Sound of Metal″⁣) şi Lakeith Stanfield (″⁣Judas and the Black Messiah″⁣).

La Premiile Oscar 2020, Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood") a fost desemnat ”cel mai bun actor în rol secundar”.