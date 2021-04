Premiile Oscar 2021. Lista completă a nominalizărilor pentru ”cel mai bun film”

Cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19.

Decernarea Premiilor Oscar 2021 va fi transmisă online, în exclusivitate, de platforma Voyo.ro. Fanii filmelor vor putea vedea festivitatea din acest an și la TV, marți, de la ora 20:30, gala va putea fi urmărită și pe PRO Cinema.

Iniţial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia să aibă loc pe 28 februarie, însă criza sanitară declanşată de noul coronavirus a determinat închiderea cinematografelor şi a bulversat calendarul producţiilor hollywoodiene.

“Cel mai bun film” va fi desemnat dintre “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman”, “Sound of Metal”, “The Trial of Chicago 7”, “Mank”

"Parasite", de Bong Joon-ho a câștigat premiul pentru ”cel mai bun film” în 2020.