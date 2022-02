Sofia Jirau face istorie devinind primul model Victoria's Secret cu sindrom Down

Instagram

Pentru prima data în istoria sa, compania de renume, Victoria’s Secret, a angajat un model cu sindrom Down, scrie News.com.au.

Sofia Jirau, 25 de ani, a creat istorie pozand pentru Victoria’s Secret. Modelul portorican le-a spus celor aproape 200.000 de urmăritori de pe Instagram că nimic nu o face mai fericită decât să vadă sprijinul compatrioților săi.

„Puerto Rico, această victorie aparține tuturor”, a scris ea.

„Nimic nu mă face mai fericită decât să-mi văd țara sărbătorind această realizare”.

Ea va apărea în noua campanie Love Cloud a companiei, care este o colecție de lenjerie de zi cu zi.

Cariera ei a explodat după ce și-a făcut debutul pe podium la Săptămâna Modei de la New York, în februarie 2020. De atunci, treptat, a atras atenția prin abilitățile ei.

Jirau a lansat, de asemenea, o campanie proprie în limba spaniolă numită „Fără limite” pentru a demonstra capacitatea persoanelor cu sindrom Down de a-și atinge obiectivele, în ciuda stării lor.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, sindromul Down este o afecțiune care apare atunci când o persoană se naște cu un cromozom suplimentar, care are ca rezultat modificări ale modului în care se dezvoltă corpul și creierul, ceea ce poate provoca provocări atât mentale, cât și fizice.