Poziții din Siria, vizate de rachete israeliene. Al doilea atac din ultimele două zile

Provincia Quneitra se învecinează cu Înălţimile Golan, din care cea mai mare parte este anexată şi ocupată de Israel, informează AFP, citt de Agerpres.

Potrivit directorului OSDHR Rami Abdel Rahman, „avioane israeliene au tras trei rachete dinspre Golanul ocupat: două au căzut asupra cartierului general al Brigadei 90 a armatei siriene, în timp ce a treia a fost distrusă". Rahman nu a menţionat existenţa unor victime sau producerea de pagube.

#Quneitra footage from the AA activity after a suspected #Israel|i strike. It is the second day in a row of such incidents pic.twitter.com/V7ToGteSOb