Povestea tânărului care a supraviețuit după un accident aviatic. L-a salvat un hanorac

Getty

Willy Phillips Jr. avea 13 ani când a scăpat cu viață dintr-un accident aviatic în urma căruia tatăl său și-a pierdut viața. Nouă ani mai târziu, el a decis să vorbească despre coșmarul prin care a trecut.

Pe 9 august 2010, în Akasla ploia torențial. Grupul în care se afla plănuise o excursie la pescuit, dar ca să ajungă acolo trebuiau să plece cu avionul.

„După o oră, ne-am decis să plecăm. Eram super încântat. Toată lumea alerga să își adune lucrurile”, a povestit Willy, mărturisind că din cauza vremii erau cât pe ce să renunțe la excursie.

Grupul a zburat cu un hidroavion, însă Willy a decis să nu își mai pună centura. Nu era prima dată când aceștia făcuseră o astfel de călătorie.

„Stăteam la fereastră și din când în când mai ațipeam. Unul din ultimele lucruri pe care mi le amintesc dinainte de accident este că afara ploua torențial. Stăteam acolo și vedeam apa care se scurge pe fereastră. Apoi am adormit”, a mai declarat el pentru BBC News.

În jurul orei 14.30, avionul s-a prăbușit pe munte. În acea zi, vremea era nefavorabilă, însă la 9 ani de la tragedia aviatică, motivele prăbușirii sunt în continuare necunoscute. Potrivit sursei citate, la acel moment s-a speculat că pilotul ar fi adormit, însă nu au fost găsite dovezi care să confirme ipoteza.

„Am stat acolo în jur de o oră. La fiecare cinci minute încercam să adorm, dar apoi mă trezeam și încercam din nou să adorm. De câte ori închideam ochii, realizam că sunt în același loc atunci când îi deschideam din nou.”

A realizat că și-a pierdut tatăl după ce i-a spus un prieten

În cele din urmă, a realizat că trebuie să se iasă afară și să caute ajutor.

„Nu eram la locul meu. Dacă aș fi purtat centura de siguranță, probabil că starea mea ar fi fost mult mai gravă. Am ajuns în cabina pilotului după ce am fost aruncat din spate din cauza impactului. În fața mea vedeam tufișuri și sticlă spartă. Îți închipui cele mai rele lucruri. Am auzit agitație și voci, așa că aveam speranța că o să ajung într-o zonă plină de oameni. Am mers în jurul avionului și ce am văzut era morbid: un grup de oameni fără suflare și alți oameni printre ei, care încă erau în viață”, a continuat Willy Phillips.

În urma impactului, dintre cei nouă pasageri de la bord, cinci și-au pierdut viața, între care și tatăl său.

„Toată viața, tata ne-a învățat pe mine și pe frații mei să rămân rațional și că dacă încep să mă agit într-un moment important, nu mă va ajuta. Primul meu instinct a fost să rămân cel mai calm; nu vedeam altă opțiune. Nu mi se părea ok să vorbesc despre cât de gravă era situația în care ne aflam.”

A aflat că și-a pierdut tatăl de la unul dintre cei mai buni prieteni ai acestuia.

„E unul dintre primii care m-au readus cu picioarele pe pământ. Mi-a zis: „Willy, știi că avem nevoie de ajutorul tău, dar realizezi că tatăl tău a murit? Știam că nu este momentul să mă gândesc la asta. La acel moment, era ceva ce am aflat, dar nu am conștientizat cu adevărat până când nu am scăpat de acolo.”

Când avionul nu a aterizat, ceilalți piloți au început să îi caute, însă Willy spune că autoritățile au presupus că toți de la bord muriseră, așa că n-au pornit o operațiune de salvare.

„Scopul era să fim salvați până a doua zi, pentru că din cauza speculațiilor că nu există supraviețuitori și din cauza vremii, nu au pornit o operațiune de salvare.”

Hanoracul care i-a salvat viața

Rămășițele avionului au fost găsite patru ore mai târziu.

„Auzeam în depărtare zgomotul unui elicopter, așa că a trebuit să mă mișc repede de lângă avion. Aveam un hanorac alb pe care am început să îi arunc în aer și să fac semne cu mâinile. La acel moment, m-am gândit că vom fi salvați.”

Hanoracul lui Willy a fost văzut din elicopter jumătate de oră mai târziu, când un medic și salvatorii locali au venit să îi transporte pe răniți la spital.

Din cauza rănilor, Willy a trecut prin 13 operații.

„A fost un proces îndelungat. Apăreau reporteri la noi la ușă, ceea ce a făcut lucrurile mai complicate. Mama era abordată chiar și când mergea la magazin. Ani la rând, cineva a tot încercat să obțină o poveste de pe urma tragediei noaste. În fiecare zi când mă trezesc, mă gândesc că viața e mult mai bună decât a fost în acea zi pe munte, așa că îmi spun că azi va fi o zi bună.”

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer