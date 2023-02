Povestea bărbatului care și-a pierdut toată familia în urma cutremurului. A stat îngropat lângă soția moartă timp de 2 zile

Lângă el se află soția sa Esra. Salvarea a venit prea târziu pentru ea.

Fotograful Reuters Umit Bektas se afla în a doua zi a misiunii sale la Hatay, unul dintre locurile cel mai greu afectate de cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a ucis peste 11.500 de oameni în sudul Turciei și nordul Siriei.

Picioarele lui Abdulalim erau prinse sub beton, dar era conștient și putea să vorbească cu salvatorii săi.

Umit nu a putut vorbi direct cu Abdulalim, dar doi dintre prietenii lui stăteau în apropiere. Ei au spus că Abdulalim era de origine siriană, din Homs. Fugise de războiul civil și se căsătorise cu Esra, o turcoaică. Cuplul a avut două fiice, Mahsen și Besira, au spus ei. Nu era clar ce s-a întâmplat cu fetele.

Câteva ore mai târziu, Umit s-a întors, unde în cele din urmă l-a văzut pe Abdulalim scos din dărâmături. Era acoperit de praf cenușiu, un ochi era umflat, era deshidratat și avea nevoie de îngrijiri medicale. Dar a supraviețuit.

Familia lui nu a făcut-o. Pe pământ zăceau trei cadavre învelite în pături - Esra, Mahsen și Besira.

