Poveste de film în SUA. O femeie spune că fata de 6 ani pe care a adoptat-o are de fapt 22 de ani

O femeie din Statele Unite care și-a abandonat fata adoptată în vârstă de 10 ani se apără spunând că fetița ar fi de fapt o sociopată în vârstă de 22 de ani, care ar fi încercat să o omoare de mai multe ori.

Kristine Barnett și fostul ei soț, Michael, au adoptat-o pe Natalia în 2010. Acum sunt acuzați că, trei ani mai târziu, au lăsat-o singură într-un apartament închiriat și s-au mutat în Canada, informează Daily Mail.

Poliția susține că cei doi foști soți au lăsat-o pe Natalia să se descurce singură timp de aproape 3 ani, în condițiile în care suferă de nanism.

Kristine se apără spunând că fata este o impostoare care pretinde că este copil și că a încercat s-o omoare în același mod ca într-o secvență dintr-un film de groază - ”Orphan”.

Ea spune că Natalia a încercat să o otrăvească, a împins-o într-un gard electric şi a ameninţat că-i va ucide ceilalţi copii în somn.

„Ea făcea desene și spunea că vrea să ucidă membrii familiei și să-i ascundă în grădină. Stătea în picioare noaptea uitându-se la noi. Nu puteam sa dormim, așa că am ascuns toate obiectele ascuțite. Am prins-o punându-mi substanțe în cafea și când am întrebat-o ce face, mi-a spus că vrea să mă otrăvească”, a povestit femeia pentru Daily Mail.

Natalia ar fi ajuns în SUA din Ucraina în 2008, printr-un program de adopţii. Prima familie adoptatoare a abandonat-o, iar, în 2010, soții Barnett, care au și alţi copii adoptaţi, nu au cercetat prea mult cazul ei și au primit-o în familie, mișcați fiind și de faptul că „fetița” de 6 ani avea probleme medicale și dificultăți de vorbire.

Daily Mail

După scurt timp, Kristine a observat că Natalia avea menstruație, vocabularul unei adolescente și prefera compania adulților. Însă după ce Natalia a început să amenințe cu moartea, familia a fost convinsă că a fost înșelată și a luat măsuri. Natalia a fost supusă unor teste de densitate osoasă și alte examene care au dovedit că „fetița” de 6 ani avea cu cel puțin 14 ani în plus.

Natalia avea și unele tulburări psihiatrice și părinții adoptivi au internat-o într-o clinică pentru a fi ajutată. Ulterior au cerut instanței ca data nașterii din documente să fie modificată. În iunie 2012, un judecător din Indiana a fost de acord ca vârsta ei să fie modificată de la 8 la 22 de ani, iar Natalia a primit tratamente medicale care pot fi prescrise doar adulților.

Cu toate aceste probe, Kristine susține că ea și familia ei au fost victimele unei înşelătorii elaborate, în care Natalia s-a dat drept fetiţă pentru a profita.

În 2012, familia Barnett s-a mutat în Canada, dar fără Natalia. S-a asigurat însă, că aceasta nu va duce lipsă de nimic. Cu toate acestea, Michael şi Kristine au fost puşi sub acuzare pentru abandon și neglijarea unei persoane aflate în dificultate.

