"Potopul îi va curăța". Armata Israelului folosește Coranul ca "armă" împotriva Hamas. Fotografia amenințătoare

Palestinienii respectivi sunt încătușați și legați la ochi, iar în spatele lor se află drapelul Israelului, steagul Brigăzii Givati, precum și un panou pe care este scris un citat din Coran care a fost transformat în joc de cuvinte, informează The Jerusalem Post.

Citatul în cauză este preluat dintr-o sura a Coranului referitoare la potopul biblic: "...și potopul le-a spălat păcatele".

